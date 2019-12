MACERATA – L’hanno trovata morta in una cisterna piena d’acqua. E’ deceduta così una donna di ottantacinque anni trovata senza vita, ad Apiro nel Maceratese, all’interno di un grosso contenitore utilizzato per accumulare acqua piovana da utilizzare per irrigare l’orto di casa.

La tragica scoperta è stata fatta nella tarda mattinata di oggi. Le indagini che sono in corso da parte dei carabinieri di Apiro chiariranno se è stato un’incidente o un gersto volontario.