JESI – E’ stata uccisa questa mattina intorno alle 5.30 nella sua abitazione. Non ha avuto scampo Fiorella Scarponi, 69 anni residente a Jesi in via Severi. All’alba un uomo si è introdotto in casa sua sfondando un vetro al piano terra e con un frammento l’ha colpita a morte. I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato per accertamenti un 25enne sporco di sangue che si aggirava nella zona. Anche il marito della donna è stato gravemente ferito.