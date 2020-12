PESARO – Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio a Pesaro intorno alle 17,30. Per cause ancora in fase di accertamento, una donna di 56 anni è stata investita da un mezzo dei vigili del fuoco. La donna, al momento dell’incidente, era in sella ad una bicicletta. La tragedia è avvenuta in via Buccari, a breve distanza dall’incrocio con la Statale 16. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Inutili i soccorsi del 118, la donna era già morta.