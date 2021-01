Diciassettenne solo e febbricitante in strada nella notte di Capodanno. “Sono sbarcato da un gommone”

ANCONA – Era da solo nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona con sintomi influenzali, come la febbre, un 17enne tunisino soccorso nella nottata di Capodanno dai sanitari della Croce Gialla. Il ragazzo non parlava una parola di italiano ma, con l’ausilio di un altro giovane di origine egiziana che si trovava da quelle parti, ha riferito di essere arrivato in Italia con un gommone senza che si potesse capire quando e dove.

I sanitari lo hanno avvolto in un telo termico e trasportato gli Ospedali Riuniti di Torrette di Ancona per le cure del caso: è risultato fortunatamente negativo al test Covid-19. Il giovane è stato poi affidato ai servizi sociali del Comune di Ancona.