MACERATA – Un ragazzo di ventuno anni è in gravi condizioni in ospedale dopo un incidente avvenuto a Montefano, nel Maceratese. Il giovane era in sella ad uno scooter quando, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, è finito contro un’auto.

Ha riportato gravi conseguenze per ed è stato predisposto un urgente trasporto all’ospedale di Macerata dove è stato ricoverato con diversi traumi alcuni dei quali particolarmente pesanti.