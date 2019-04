MACERATA – Tragico schianto a Macerata, in località Montanello. Uno scooter, intorno alle 17 e 30, è finito contro un furgone, morto il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di sessantasei anni. In un primo momento era stato chiesto anche l’intervento dell’eliambulanza ma per il conducente dello scooter non c’è stato nulla da fare.