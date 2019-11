ANCONA – Paura al centro commerciale Auchan di Ancona dove questo pomeriggio, per cause ancora in fase di accertamento un ragazzino è caduto in seguito al cedimento del controsoffitto. Con altri coetanei pare stesse giocando sul tetto.

E’ stato immediatamente soccorso e portato al Torrette con un codice di media gravità. Sul posto anche i vigili del fuoco.