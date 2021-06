I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore intorno alle 17 di questo pomeriggio a Fabriano in via Vittorio Bachelet lungo il fiume Giano per soccorrere un cane, che sfuggito al controllo del padrone , cadeva lungo l’argine del fiume. La squadra di Fabriano provvedeva al recupero dell’animale applicando tecniche specifiche, e lo riconsegnava al padrone in discreto stato di salute.