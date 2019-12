Marche, cane da caccia precipita in un dirupo. Lo salvano i pompieri

MATELICA – Sono stati i vigili del fuoco, con un complesso intervento, a salvare un cane da caccia precipitato, questa mattina, in un dirupo in località Braccano di Matelica. E’ accaduto intorno alle 10. L’animale è finito in una profonda scarpata e il proprietario ha subito dato l’allarme.

I vigili del fuoco del comando di Macerata e del distaccamento di Camerino utilizzando tecniche S.A.F. (speleo alpino fluviali) hanno raggiunto e recuperato il cane affidandolo poi al proprietario in buone condizioni di salute.