I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio a Macerata in via Pantaleoni per recuperare un camion che ha divelto un muretto in cemento rimanendo in bilico sulla strada sottostante e rischiando di precipitare per diversi metri.

La squadra dei pompieri intervenuta anche con l’autogru ha sollevato il mezzo rimettendolo sulla sede stradale. Non si segnalano persone ferite. Sul posto i Vigili Urbani per la viabilità e personale dell’ufficio tecnico comunale.