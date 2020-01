Marche, cade dal terzo piano. Donna di 57 anni in gravi condizioni

MACERATA – E’ caduta dal balcone al terzo piano ed è stata trasportata, in gravi condizioni, dall’eliambulanza. E’ successo questa mattina a Macerata. La ferita è una donna di 57 asnni per la quale si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi.

Sul posto, un’abitazione di via Rosetani, sono andati gli operatori del 118 e i vigili del fuoco ma si è reso necessario anche l’intervento dell’eliambulanza. La donna è stata portata in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, è in gravi condizioni.