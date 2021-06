Marche, bosco in fiamme. Arriva il canadair, interrotta la linea ferroviaria

I Vigili del fuoco stanno intervenendo dalle prime ore del pomeriggio a Genga in zona Valtreara e Pierorasa per un incendio di bosco e vegetazione. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Arcevia, Fabriano, Jesi e il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimeto) per coordinare le operazioni di spegnimento con il mezzo aereo. Attualmente sta operando l’elicottero AIB (Anti Incendio Boschivo) regionale e il Canadair 20 dei Vigili del fuoco. La linea ferroviaria Anona _ Roma è stata momentaneamente interrotta.