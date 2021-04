Marche, autocisterna vola in un fosso dopo lo scontro con un’auto

SENIGALLIA – I Vigili del fuoco stanno intervenendo lungo la SP12 Strada Provinciale Corinaldese per il ribaltamento di una autocisterna contenente del percolato. Per cause in fase di accertamento l’autista dell’autocisterna si scontrava con un’autovettura e perdeva il controllo del mezzo ribaltandosi nel fosso adiacente alla carreggiata.

Gli occupanti dei mezzi risultano illesi. Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia Municipale ed i Tecnici dell’ARPAM per i rilievi sulla protezione ambientale.