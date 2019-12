Marche, auto finisce fuoristrada e invade la ferrovia. Tre bambini feriti, fermati i treni

ANCONA – Una donna e tre bambini sono rimasto feriti in un incidente avvenuto lungo via Flaminia, a nord di Ancona. L’auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada, è andata contro il guardrail laterale, dove è rimasta in bilico, invadendo in parte la ferrovia.

Sul luogo la Croce Gialla, il 118, i vigili del fuoco, la polizia e la Croce Rossa, che ha trasportato i tre bimbi: il più grave ha 9 anni con trauma all’occhio e tibia ed è stato ricoverato all’ospedale Salesi. La madre e due bambine di 4 e 5 anni sono state trasportate con un codice verde di bassa gravità, lei a Torrette, le piccole al Salesi. Interrotto il traffico ferroviario in entrambe le direzioni: quattro treni hanno accumulato ritardi fino a 30 minuti. Un regionale Ancona-Rimini è stato cancellato