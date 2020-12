Marche, arrestata la banda dei bancomat. Prelevati 14mila euro a una coppia di anziani

ANCONA – I Carabinieri della Compagnia di Ancona hanno arrestato due uomini e una donna di nazionalità rumena, componenti di una banda dedita al furto di bancomat, utilizzati per prelievi fraudolenti. Con la scusa di restituire alla persone banconote accidentalmente cadute dal portafogli, rubavano in realtà ai malcapitati il bancomat, arrivando anche a intascarsi in una sola volta 17mila euro.

Sono finiti in carcere con l’accusa di furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito/pagamento due uomini di 34 e 28 anni e una donna di 39 anni di origini rumene. I tre agivano principalmente nel centro Italia, spostandosi tra il capoluogo dorico e Roma.

Le indagini dei militari sono scattate dopo la denuncia di una coppia di anziani coniugi anconetani accortisi che dal proprio conto corrente erano spariti 14mila euro.