Marche, alcol a fiumi prima della festa scolastica. Cinque ragazzini in coma etilico

ANCONA – Sette ragazzini in ospedale, cinque di loro in coma etilico. E’ il bilancio di uno “School Party” finito nel peggiore dei modi a Monsano, nell’anconetano. Si trattava di una festa organizzata in un locale della zona alla quale hanno partecipato centinaia di ragazzi provenienti da diversi istituti superiori del territorio.

Una serata no-alcol, data la minore età della stragrande maggioranza dei partecipanti. Ma proprio per questa regola impartita ai barman del locale, alcuni ragazzi avevano provveduto da sé immediatamente prima di entrare in discoteca, in modo da superare i controlli all’ingresso prima che l’alcol entrasse in circolo. Un quarto d’ora prima della mezzanotte sono cominciati i primi malori sfociati, in qualche caso, con la perdita dei sensi.

E’ subito stato chiamato il 118. Sette le ambulanze intervenute per soccorrere altrettanti ragazzini che sono stati portati al Pronto soccorso. Cinque di loro (tra cui quattro ragazzine di sedici anni) erano in coma etilico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avvisato le famiglie.