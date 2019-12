Marche, accusa un malore in autostrada. Accosta e muore nella piazzola di sosta

MACERATA – Ha accusato un malore mentre stava guidando un’auto lungo la superstrada Civitanova – Macerata, ha accostato in una piazzola di sosta ed è morto. E’ accaduto questa mattina, poco dopo le 8, all’altezza del territorio di Caldarola.

La vittima è un 76enne di Macerata che era in auto con il genero. L’anziano era al volante del veicolo quando è arrivato il malore. Ha fatto in tempo a rallenatre e ad accostare a bordo strada, in una piazzola di sosta. Il genero ha dato l’allarme chiamando il 118 ma quando il personale sanitario è arrivato si è reso conto che ormai non c’era più nulla da fare.