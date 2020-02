Maltempo, un’altra notte di lavoro per i pompieri. Ma le condizioni meteo vanno migliorando

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La “tempesta” di vento che ha flagellato il territorio nelle ultime 36 ore dovrebbe essere terminata. Ma gli effetti dell’ondata di maltempo hanno costretto, anche nella notte tra mercoledì e giovedì, i vigili del fuoco ad una nuova serie di interventi in varie parti del territorio.

Sono infatti stati chiamati nuovamente all’intervento in diverse zone della Riviera e dell’immediato entroterra per rispondere a chiamate relativa a piante cadute che, in alcuni casi, hanno invaso la carreggiata rendendo complicato, se non impossibile, l’attraversamento delle auto. Problemi anche per i pali della luce e per le coperture dei tetti che si sono staccate rimanendo appese alle strutture. E’ accaduto sia a San Benedetto che a Grottammare.