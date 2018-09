Maltempo, raffica di interventi. Persiana pericolante a Grottammare, piante cadute a Cupra. FOTO-VIDEO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come annunciato dalle previsioni meteo, nel primo pomeriggio di oggi è arrivato il peggioramento delle condizioni atmosferiche. Intorno alle 14 il territorio della riviera delle palme è stato interessato da fortissime raffiche di vento, che hanno provocato caduta di rami e piante in diverse zone della costa e dell’immediato entroterra.

A San Benedetto, in via Giovenale (zona lungomare nord) i vigili del fuoco sono stati chiamati all’intervento per un lampione che, a causa del forte vento, ha ceduto inclinandosi pericolosamente. A poca distanza, in via Giuslio Cesare, nell’area della chiesetta di legno sul lungomare, stessa situazione per due pali della luce. Uno di loro pendeva pericolosamente al di sopra di un’auto parcheggiata.

Un altro palo della luce in via dei Mille ha reso necessario un ulteriore intervento dei pompieri costretti a raggiungere anche Grottammare per una persiana presa pericolante dal vento e a rischio caduta in via Laureati. A Cupra, in contrada Castello e a San Savino di Ripatransone, problemi con piante e rami caduti o pericolanti.