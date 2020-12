ASCOLI PICENO – Notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Ascoli Piceno che sono stati chiamati a numerosi interventi per le conseguenze del maltempo. I problemi erano legati in particolar modo al forte vento che ha provocato la caduta di alcune piante sulle sedi stradali. Gli interventi si sono concentrati in particolar modo nel territorio di Ascoli e in quello di Castel di Lama.