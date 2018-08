SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per le ore notturne è prevista un’altra importante precipitazione che potrebbe essere simile a quella che si è verificata a partire dalle 12 e 30 di oggi.

Per questo motivo è stato predisposto il pattugliamento notturno di vigili urbani e gruppo comunale di Protezione Civile, sia per il controllo delle strade sia per la verifica della situazione nei sottopassi.