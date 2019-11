Maltempo a San Benedetto, cade un palo della luce tra via Moretti e via Ugo Bassi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Polizia locale e vigili del fuoco costretti all’intervento all’altezza dell’intersezione tra via Gino Moretti e via Ugo Basi a causa dela caduta di un palo della luce.

La caduta è stata provocata dal vento che ha letteralmente spezzato il palo. Non si registrano feriti né danni ad autovetture. Il palo è caduto in terra senza trovare ostacoli, per fortuna.

Problemi legati agli allagamenti si sono invece registrati nella zona portuale. L’area a ridosso dello stadio Ballarin si è infatti riempita d’acqua così come tutta la parte terminale di viale Colombo.