Malore per lo psichiatra Gino Zannoni. E’ in condizioni critiche

ASCOLI PICENO – Colto da grave malore per insufficienza respiratoria, e ricoverato d’urgenza presso il reparto di Pneumologia dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, è in condizioni stabili ma critiche, il noto dottor Gino Zannoni, medico maceratese, ex primario ospedaliero del reparto di Psichiatria della Asur di Civitanova Marche e già ex direttore sanitario dell’ex Cras di Macerata negli anni 70.

A causa di una grave insufficienza polmonare, dovuta a un grave enfisema, attualmente vive solo grazie alla respirazione assistita, con pompa di drenaggio. Trasferito presso il reparto di lungodegenza, della clinica San Giuseppe di Ascoli Piceno, vivrà solo grazie alle macchine in terapia intensiva.