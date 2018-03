Malore nella notte, è morto Giuseppe Mascaretti, presidente onorario degli albergatori cuprensi

GROTTAMMARE – E’ morto nella notte, in seguito ad un improvviso malore, Giuseppe Mascaretti. Era presidente dell’associazione albergatori cuprense, l’Acot e titolare, tra le varie cose, dell’hotel Cristal di Cupra Marittima. A novembre avrebbe compiuto 81 anni. Lascia la moglie Pina e i figli Maurizio e Aureliano. Estremamente attivo era l’anima di un gran numero di iniziative molte delle quali con l’Acot, l’associazione albergatori cuprense da lui fondata.

Ha accusato un malore nella notte, nella sua casa di Grottammare. Sul posto si è precipitata un’ambulanza inviata dal 118 ma i tentativi di recuperare la situazione si sono purtroppo rivelati inutili. Mascaretti è deceduto. Ex comandante dei pescherecci della flotta del cugino Gianfranco, al comando dello storico “Mascaretti I”, Giuseppe è estremamente conosciuto sia per i suoi trascorsi da marittimo che per la numerose iniziative imprenditoriali che sono passate, per citare qualche esempio, oltre che per l’hotel Cristal di Cupra, anche per lo storico Pub Morrison’s.