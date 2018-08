Malore in spiaggia, muore l’artista Mario De Carolis

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è aperta con una tragedia questa seconda domenica di agosto. Un uomo di 61 anni, Mario De Carolis, è morto nel tratto di spiaggia di fronte al ex camping di San Benedetto. L’uomo, poco dopo le 8:30, ha accusato un malore mentre era in acqua. È stato subito portato a terra e sono stati chiamati i soccorsi. L’operazione, coordinata dalla Capitaneria di porto, ha visto arrivare sul posto il personale del 118 giunto sia con l’ambulanza che con un elicottero decollato da ancona.

Per decine di minuti, quasi un’ora, sono stati messi in atto disperati tentativi di rianimazione che però non hanno sortito l’effetto sperato. L’uomo è deceduto intorno alle 9:30. Il sessantunenne è originario di Montefiore dell’Aso, viveva da tempo a Brescia e tornava nel Piceno per le vacanze.

De Carolis era un affermato artista particolarmente apprezzato sia in Lombardia che lungo il territorio Piceno dove sovente tornava anche per collaborazioni professionali.