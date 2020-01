Malore in casa, i pompieri scoprono il corpo senza vita di una donna

PORTO SANT’ELPIDIO – Una donna di settant’anni è stata trovata priva di vita nel suo appartamento di Porto Sant’Elpidio. A scoprire il corpo senza vita sono stati i vigili del fuoco che hanno raggiunto, poco prima della mezzanotte, l’abitazione su richiesta del 118. I familiari della donna, allarmati dalla prolungata assenza di notizie, hanno infatti chiesto aiuto al soccorso sanitario.

I pompieri hanno così aperto un varco ai soccorritori i quali però, una volta entrati in casa, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna sopraggiunto per cause naturali. Sul posto sono andati anche i carabinieri.