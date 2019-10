Malore in casa, anziana salvata da pompieri e 118

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata la figlia a dare l’allarme dopo essersi accorta di non riuscire più ad entrare a casa della madre. La donna ha infatti ripetutamente tentato di entrare in casa ma, malgrado avesse le chiavi, si era ritrovata di fronte alla porta chiusa con il chiavistello dall’interno. Ha provato a chiamare la madre che però non dava risposta, così è stato necessario l’intervento di vigili del fuoco e 118.

È accaduto in via Di Giacomo, nel quartiere di San Filippo Neri. I vigili del fuoco hanno aperto la strada ai sanitari e hanno ritrovato la donna la quale, nelle ore precedenti, era stata colta da un malore. E’ stata trasportata in ospedale.