Malore in acqua, bagnante soccorso dall’eliambulanza

MARINA PALMENSE – Ancora un problema in mare. Anche a Marina Palmense bagnini e 118 sono dovuti intervenire per soccorrere un bagnante che ha accusato un malore mentre era in acqua. L’uomo è stato riportato a riva e soccorso dal personale del 118 arrivato in spiaggia a bordo di un’ambulanza. Le sue condizioni hanno però spinto la centrale operativa del 118 ad allertare Icaro che di lì a poco ha raggiunto la zona atterrando. L’uomo è stato così trasporato al Torrette di Ancona. Non correrebbe pericolo di vita.