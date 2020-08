Malore fatale mentre guida il camion. Il sambenedettese Gabriele Di Giuseppe muore a Bergamo dopo una settimana di agonia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ morto dopo una settimana di agonia in seguito ad un tremendo malore mentre era alla guida del suo camion. Gabriele Di Giuseppe, per tutti “Lancillotto”, cinquantottenne di Porto d’Ascoli è deceduto questa mattina all’ospedale di Bergamo dove era stato ricoverato il 13 agosto. Quel giorno era stato colto da un malore mentre era alla guida del suo camion in via Lega Lombarda.

Di Giuseppe si è reso conto di quello che stava per accadere e ha sterzato iniziando la manovra per accostare il mezzo pesante a bordo strada. Non ha fatto in tempo e il camion ha urtato contro il guard rail strusciando contro la lamiera per diverse decine di metri.

E’ stato subito soccorso dall’ambulanza inviata dal 118. E’ stato trasportato in ospedale e, negli ultimi sette giorni, ha lottato tra la vita e la morte. Purtroppo nelle ultime ore è arrivato il decesso. La salma tornerà a Porto d’Ascoli nel tardo pomeriggio di domani. La camera ardente sarà allestita nella chiesa Santissima Annunziata dove domenica mattina, alle 8 e 30 saranno celebrati in funerali.