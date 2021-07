Malore fatale in spiaggia, la vittima è una 74enne che viveva a Monteprandone

Quasi contemporaneamente all’annegamento del giovane tunisino si è il decesso di una donna di 74 anni, residente a Monteprandone ma originaria della Liguria. Si tratta di Sandra Marenga che si trovava sul bagnasciuga all’altezza dello chalet Stella, in zona della rotonda di via Mare, quando ha accusato un improvviso e violento malore ed è caduta in acqua.

E’ stata subito soccorsa da alcuni bagnanti e dal personale di salvamento che l’hanno messa in posizione di sicurezza allertando il 118. Le condizioni della settantaquattrenne sono subito apparse particolarmente gravi. I sanitari arrivati con l’ambulanza hanno iniziato subito a praticare le manovre rianimazione.

Con loro anche il medico del 118 che si è spostato dal luogo dell’annegamento fino alla spiaggia dove la donna ha accusato un malore. Come era accaduto pochi minuti prima alcune centinaia di metri più a Nord, per la donna non c’è stato nulla da fare. E’ spirata mentre i sanitari cercavano disperatamente di mantenerla in vita. Tutte le operazioni, anche in questo caso, sono state coordinate dalla capitaneria di porto di San Benedetto.