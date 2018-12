Lutto ad Ascoli, è morto il dottor Giattini

ASCOLI PICENO – Cordoglio ad Ascoli per la morte del dottor Alberto Giattini, Direttore della Clinica “Venerabile Marcucci” del Santo Stefano Riabilitazione, deceduto sabato scorso al termine di una malattia fulminante.

Per il medico portorecanatese la città di Ascoli era diventata una seconda casa. Dopo diversi anni alla Direzione Medica del Centro Ospedaliero del Santo Stefano presso la casa di cura Villa San Giuseppe, nel 2016 era diventato Direttore della nuovissima Clinica “Venerabile Marcucci,”, in via dei Narcisi 5. Un incarico che lo aveva riempito di motivazioni e che aveva accolto, come egli stesso ebbe a dire, “come la sua più grande sfida professionale”.

Sempre nel 2016, poi, aveva presieduto i lavori del Comitato organizzatore del XVI Congresso Nazionale della Sirn (Società Italiana di Riabilitazione Neurologica) che si tenne proprio nella città di Ascoli Piceno e che lo stesso Giattini era stato orgoglioso di portare nelle Marche. Dalla Direzione, dai colleghi e amici del Santo Stefano, il cordoglio ai familiari del caro Alberto.