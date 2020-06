Lutto a Offida, è morto improvvisamente il medico veterinario Luigino Nespeca. Era stato vicesindaco

OFFIDA – E’ morto, in seguito ad un improvviso malore, Luigino Nespeca, medico veterinario dell’Asur. Offida è in lutto per la scomparsa del dottore che era anche stato vicesindaco della città ai tempi dell’amministrazione guidata da Luciano Agostini. Il malore lo ha colto nella sua abitazione via Matteotti e purtroppo non gli ha lasciato scampo. Era in prima linea, da decenni praticamente, nelle iniziative dell’Anpi, l’Associazione dei Partigiani. A piangerlo c’è ora l’intera comunità che ha appreso con incredulità la triste notizia.