Lungomare deserto, spiaggia chiusa. I vigili “svuotano” le panchine del corso. Blitz alla Sentina a caccia dei “furbetti” delle passeggiate

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Qualche anziano sulle panchine del centro e nulla più. La seconda domenica mattina in emergenza coronavirus è surreale a San Benedetto. Strade deserte, quasi completamente senza auto. Passano soltanto autobus e mezzi per la raccolta dei rifiuti. Oltre ovviamente alle forze dell’ordine, dai carabinieri alla polizia fino ai vigili urbani.

Sono proprio gli agenti della polizia locale a monitorare il territorio allontanando dalle panchine alcuni anziani che, evidentemente, continuano a non voler rinunciare alla chiacchierata in viale Moretti.

I controlli su rinners e passeggiatori, nel frattempo, si sono estesi anche a Sud. La polizia locale, insieme al sindaco Pasqualino Piunti, ha raggiunto questa mattina la Sentina per stanare i furbetti della cosa. Anche da quell’area sono però arrivate notizie incoraggianti dal momento che sono state incontrate pochissime persone e nessuno è stato sorpreso in coppia o in gruppo. Sono comunque tutti stati controllati.