Lunga scossa di terremoto tra Romagna e Marche. Magnitudo 4.2. Avvertita nel Nord della Regione

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 13.48 in Emilia Romagna. La magnitudo è di 4.2, la profondità rilevata è dieci chilometri. L’epicentro del sisma è stato localizzato a Sant’Arcangelo di Romagna. Allarme a Riccione, Rimini Cesena, Cattolica, ma anche in città più distanti come Ancona, Ravenna e persino Padova.

Per il momento non ci sono notizie di danni. Telefonate allarmate della popolazione ai centralini dei vigili del fuoco. La scossa è durata molti secondi è ha destato forte preoccupazione.