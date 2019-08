“L’ospedale non si tocca”. Nel fossato dell’Albula compare uno striscione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’ospedale non si tocca”. Tra i murales del fossato dell’Albula, in bella vista tra via Moretti e viale De Gasperi, compare uno striscione che richiama al tema di scottante attualità legato al futuro della sanità locale.

“H” (che sta per hospital), non si tocca, cita il lenzuolo che occupa quasi tutta l’altezza del muro di settentrionale del fossato. Un richiamo evidente alle polemiche politiche legate alla volontà della Regione a realizzare l’ospedale di primo livello a Pagliare del Tronto e alle tante incognite sull’avvenire del Madonna del Soccorso.