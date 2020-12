L’Ordine degli Infermieri si rivolge alla Procura della Repubblica: “A San Benedetto Pronto Soccorso poco sicuro”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Ordine provinciale degli Infermieri ha sporto denuncia ai carabinieri e alla Procura della Repubblica per la situazione vigente all’interno del Pronto soccorso e del 118 dell’ospedale di San Benedetto. Si tratta di tre pagine di denuncia legate, a quanto si apprende, alla gestione dei pazienti in particolar modo in ottica Covid. Si tratta fondamentalmente del modo in cui vengono effettuati i percorsi per i contagiati e per i non contagiati che, secondo la denuncia presentata dalla presidente dell’Ordine provinciale Laure Morganti, metterebbero a rischio l’incolumità dei pazienti e del personale sanitario in forza al reparto.