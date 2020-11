Lockdown mirati, le Marche non rientrano nei territori ad alto rischio

Stando ai più recenti report del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità la Regione Marche non rientrerebbe nelle fasce a rischio la cui istituzione è stata annunciata ieri dal presidente del consiglio Giuseppe Conte. Fascia che comprenderebbe undici regioni italiane. Le Marche sono infatti al di sotto del limite dell’indice di contagio oltre il quale un territorio viene considerato a rischio. Il limite è di 1.5, la nostra regione è a 1.48. In buona sostanza per le Marche si tratterebbe di un “rischio moderato”.