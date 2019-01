Lo trovano a farsi una canna in macchina. A casa aveva un etto di hashish. Ventenne in manette

ASCOLI PICENO – Nel corso della nottata ad Ascoli, i carabinieri hanno controllato un ventenne del posto, incensurato, colto mentre consumava hashish nella propria autovettura parcheggiata in centro città. Insospettiti dal suo comportamento, i militari hanno deciso di perquisire l’abitazione dove hanno trovato un panetto da oltre un etto della stessa sostanza e materiale per il confezionamento delle dosi, tutto sottoposto a sequestro. Dopo essere stato accompagnato in caserma il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ascoli Piceno.