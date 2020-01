Litiga con la moglie, si ubriaca e crea il caos a Cupra. Denunciato 42enne

CUPRA MARITTIMA – Una lite domestica gli ha creato più problemi di quanti se ne potesse aspettare. E’ la storia di un nordafricano di 42 anni che ieri sera è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo dopo la discussione in casa ha evidentemente alzato un po’ troppo il gomito finendo per arrivare in centro, a Cupra, in alterate condizioni psicofisiche.

Ha iniziato quindi a comportarsi in maniera anomala finendo per dare in escandescenze. E’ stato notato da una gente della polizia locale che ha allertato i carabinieri cercando di calmarlo. Quando il quarantaduenne ha visto i militari ha peggiorato la propria posizione opponendo resistenza ai due carabinieri che stavano cercando di identificarlo.

E’ così stato portato in caserma e denunciato a piede libero.