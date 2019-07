Le fiamme minacciano un bosco, tre squadre di pompieri tra Ripatransone e Cossignano

COSSIGNANO – Tre squadre di vigili del fuoco, la boschiva di Ascoli Piceno e due ordinarie della caserma di San Benedetto, sono intervenute poco prima delle 11 di questa mattina in contrada Monte Bove, in territorio di Cossignano, per fiamme che hanno avvolto delle sterpaglie.

Il problema è stato che il rogo è nato a ridosso di un bosco e, di conseguenza, è stato necessario intervenire con determinazione e celerità. L’intervento è durato circa due ore ma il fuoco è stato delimitato e spento prima che la situazione degenerare.