Lavori lasciati a metà da mesi, via Castelfidardo quasi tagliata in due. “Tutti assenti, dov’è il Comune? Le auto passano a malapena”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dov’è il Comune? Come fanno i vigili urbani a non vedere? Se lo chiedono da tempo, e parliamo di mesi, i residenti di via Castelfidardo dove dei lavori sui sottoservizi effettuati in estate sono stati lasciati a metà. Nel senso che le tracce aperte dagli operai non sono mai state asfaltate ed ora, con il continuo transito delle automobili, il solco è sprofondato e sta letteralmente tagliando in due la strada.

Una situazione della quale ci siamo occupati più volte, nei mesi scorsi, anche attraverso questo giornale ma della quale sembrano davvero infischiarsene tutti. Il risultato, come spesso accade in questi casi, è che i cittadini vengono lasciati in balìa di sé stessi. E, cosa ancor più grave, tutte le segnalazioni cadono nel vuoto.

“Abbiamo segnalato la cosa al Comune anche attraverso il comitato di quartiere – spiegano dalla zona – ma nessuno si è mosso. La via tra poco sarà impraticabile alle auto. Già lo è alle biciclette. Come è possibile riuscire ad ignorare una situazione del genere per così tanto tempo? Le auto passano a malapena e anche procedendo a 20 all’ora si finisce per colpire l’asfalto con la parte anteriore dell’auto”.