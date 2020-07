San Benedetto, lavatrice prende fuoco. Anziano intossicato in un appartamento di via Bianchi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Paura in una delle palazzine che si trovano nel tratto occidentale di via Bianchi a San Benedetto. Intorno alle 7 e 30 di questa mattina la lavatrice che si trovava nell’abitazione di un uomo di 92 anni, a causa di un malfunzionamento, ha infatti preso fuoco. L’uomo, che vive solo, ha chiamato il 115 e ha cercato di spegnere il fuoco. Sul posto sono giunti in poco tempo i pompieri e un’ambulanza del 118. Con loro anche una pattuglia della polizia del commissariato.

I vigili del fuoco hanno riportato in poco tempo la situazione in sicurezza mentre il novantaduenne è stato subito assistito dai sanitari arrivati con l’ambulanza che lo hanno sottoposto in loco alle prime terapie, dal momento che è rimasto intossicato dal fumo, per poi trasportarlo in ospedale. L’uomo è fortunatamente in buone condizioni.