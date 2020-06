Lascia il balcone e resta incastrata nella grondaia del tetto. I pompieri salvano una tartaruga a Centobuchi

MONTEPRANDONE – E’ stato un intervento tutto particolare quello effettuato nel tardo pomeriggio di oggi dai vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto. I pompieri, con tanto di autoscala, sono infatti stati chiamati a Centobuchi, a poca distanza dalla Salaria, per raggiungere l’ultimo piano di una palazzina e recuperare, dalla grondaia che gira intorno al tetto, una tartaruga che aveva lasciato il terrazzo e, passando attraverso le sbarre della ringhiera, aveva raggiunto il canale della grondaia rimanendo bloccata lì.

Sono stati i padroni di casa a scoprire la situazione. Impossibilitati a raggiungere l’animale in sicurezza hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno dato vita, utilizzando l’autoscala, all’operazione per recuperare la tartaruga che, non senza difficoltà, è stata estratta dalla grondaia e riportata sana e salva sul balcone.