L’Anffas di Grottammare risponde alle accuse dei sindacati: “Questione telecamere superata e risolta. Ecco come stanno le cose”

GROTTAMMARE – Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’avvocato Lamberto Giusti relativamente alla denuncia effettuata ieri dai sindacati sulla situazione all’interno dell’Anffas di Grottammare. Il legale parla per conto della struttura.

“In nome e per conto dell’ associazione Anffas Onlus Grottammare, con riferimento al comunicato apparso sulla cronaca locale in data odierna, si respinge quanto surrettiziamente ed infondatamente affermato dalle OO.SS. notizianti. Invero, al di là della inammissibile genericità delle accuse, risulta alquanto sorprendente che in data 10 marzo 2021, ossia appena due mesi orsono, è stato siglato un accordo/contratto integrativo con CGIL – CILS e UIL senza che alcuna delle lagnanze prospettate nel comunicato fosse stata sollevata e a tale epoca, tra l’altro, la questione delle telecamere era stata ampiamente esaminata, spiegata e risolta. Emblematica, poi, risulta la circostanza che la UIL non compaia tra i firmatari del citato comunicato stampa. Quanto alla problematica delle residenze relative al progetto “Dopo di Noi”, unica degna di specificità nelle affermazioni delle OO.SS., valga rammentare che, al proposito, nel corso di diverse riunioni era stato illustrato che l’esecuzione del suddetto progetto, secondo le indicazioni degli Enti Territoriali competenti, aveva richiesto un regime di assistenza domiciliare 0/24 h e che l’eventuale finanziamento non avrebbe consentito la copertura dei costi. Solo per tale ragione, in una contingente situazione di emergenza, l’ Anffas ha ritenuto di ovviare, temporaneamente e sulla base delle indicazioni degli Enti predetti, a proporre ai quattro dipendenti ivi precedentemente occupati ed onde evitarne l’esubero, la trasformazione del contratto secondo le specifiche previste dal CCNL Colf, unico che avrebbe consentito la prosecuzione del servizio. D’altra parte, l’ Anffas è una associazione che opera senza scopo di lucro ma ciò non toglie che l’esercizio delle attività espletate debba corrispondere, nell’interesse degli associati e dei disabili assistiti, a criteri di economicità, onde evitare diseconomie che porrebbero a rischio la sopravvivenza dell’Associazione, con evidente vantaggio di privati imprenditori che, evidentemente e inevitabilmente, muovono appetiti in merito ai servizi spesso gratuitamente offerti dall’Anffas”.