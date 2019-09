SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora un blackout nel quartiere di San Filippo Neri. Come accaduto altre volte, nelle scorse settimane, i lampioni di alcune vie della zona sono rimasti spenti.

Si tratta di via Ferri, via De Carolis e di alcuni tratti di via Manzoni ma anche di alcune strade che collegano via Ferri a via Marsala.