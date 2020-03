C’è il rischio valanghe per la parte marchigiana dei Sibillini, nella nuova allerta meteo diramata dal Dipartimento regionale di Protezione Civile e relativa alle prossime 48 ore. Per quanto riguarda la Riviera e il resto del territorio Piceno c’è l’allerta gialla per i problemi derivanti dalle piogge.

Il bollettino è valido fino alla mezzanotte di domenica.