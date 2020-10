L’allarme Ugl: “L’ospedale di San Benedetto può tornare Covid. Si rivedano i piani”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’ospedale Madonna del Soccorso è stato decretato ospedale covid dalla notte alla mattina nel vicino febbraio 2020 e di conseguenza è stato annoverato in un PEIMAF dove si prevede lo spostamento dei reparti così come già avvenuto”. E’ la premessa con la quale l’Ugl provinciale chiede ufficialmente che il PEIMAF venga modificato, stralciando la possibilità di riconversione ad ospedale Covid. “La nostra proposta – spiega dal sindacato Benito Rossi – è di predisporre la palazzina ex pediatria per eventuali positivi covid a bassa intensità assistenziale. Le nostre non sono voci incontrollate piuttosto valutazioni oggettive e fanno riferimento a dati e fatti oggettivi così come quando ci considerarono covid dalla notte alla mattina. Temiamo ancora che ciò riaccada e non per puro spirito di campanilismo, ma perché un ospedale non riuscirà a gestire i pazienti no covid. Occorre rimodulare il PEIMAF. Facciamo appello al vertice della regione marche proprio perché occorre tutelare i due ospedali e creare soluzioni di degenza per covid a bassa intensità assistenziale”.