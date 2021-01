Ladri in azione nelle case di Martinsicuro. Bottino di circa 5mila euro tra contanti e gioielli

MARTINSICURO – Ladri in azione a Martinsicuro dove, nei giorni scorsi sono stati colpiti alcuni appartamento per un bottino che supererebbe il valore di cinquemila euro. E’ accaduto nel quartiere Tronto nel tardo pomeriggio del 30 dicembre. I ladri sono entrati nello stesso stabile portando via monili e gioielli.

I malviventi, hanno aspettato che gli inquilini fossero usciti, per entrare nelle loro abitazioni, intorno alle 18.30, forzando una finestra del piano terra dove però non hanno trovato nulla di valore.

Poi si sono diretti al piano superiore, mettendolo a soqquadro e portando via il cospicuo bottino superiore a 5mila euro. I proprietari delle due abitazioni svaligiate si sono accorti del furto appena sono rientrati a casa. Sul furto indagano i Carabinieri di Martinsicuro intervenuti sul posto.