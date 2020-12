Ladri d’auto arrestati, trovate centraline di Peugeot e Volkswagen

ALBA ADRIATICA – Dopo l’arresto dei tre ladri d’auto pugliesi fermati dai carabinieri di Alba Adriatica, sono scattate le perquisizioni. E quando i carabinieri hanno visitato il garage in uso al più piccolo dei tre, il sedicenne, hanno avuto conferma del fatto che, in questo momento, sono due le marche che vanno per la maggiore tra gli “specialisti” di questo genere di furti. Nella rimessa erano infatti nascosta cinque centraline per Peugeot e Volkswagen.

Sono evidentemente la marche attualmente più richieste per il mercato nero dei pezzi di ricambio. Le auto rubate, una volta arrivate a Cerignola, vengono infatti smembrate e trasformate in pezzi che vengono poi rivenduti al di fuori dei mercati legali.