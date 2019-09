Ladri con il cric rubano anche le ruote delle macchine

MARTINSICURO – Un caso, questa notte, si è verificato a Villa Rosa ma non sarebbe la prima volta lungo il territorio. Ai ladri d’auto ora si affiancano i ladri di pneumatici che, con il cric in mano, smontano le ruote e le portano via. E’ successo questa notte nella zona di via Filzi, a Villa Rosa ma, episodi analoghi, si sono verificati nelle scorse settimane tra il Piceno e il vicino Abruzzo.

Ad attirare i malviventi, più che le ruote in sé, sono i cerchi in lega che hanno un valore commerciale e che possono essere facilmente “piazzati” sul mercato.